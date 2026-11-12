Martín Menem pidió suspender las PASO y anticipó sesiones extraordinarias

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el Gobierno nacional buscará avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027 y estimó que el Senado podría otorgar media sanción al proyecto durante las próximas dos semanas.

“La Argentina no necesita PASO”, afirmó el dirigente de La Libertad Avanza en declaraciones a Radio Mitre, donde defendió la iniciativa oficialista y cuestionó que el Estado deba financiar las internas de los partidos políticos.

Menem recordó que las primarias ya fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025 y planteó que el objetivo del oficialismo es avanzar hacia su eliminación definitiva, en el marco de una reforma electoral más amplia.

El Senado deberá reunir los votos

El titular de Diputados sostuvo que la intención del Gobierno es conseguir la primera aprobación legislativa antes de finalizar noviembre, aunque aclaró que todavía no existen garantías sobre el resultado.

“Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, expresó.

En ese sentido, explicó que la aprobación dependerá de los acuerdos entre los diferentes bloques y de las voluntades individuales de los legisladores.

Las negociaciones en la Cámara alta están encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, en medio de diferencias internas con sectores de la Casa Rosada.

Si el proyecto obtiene media sanción en el Senado, deberá ser tratado posteriormente por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

El Gobierno prepara sesiones extraordinarias

Menem también anticipó que el Poder Ejecutivo probablemente convoque a sesiones extraordinarias para avanzar con los proyectos que no lleguen a tratarse durante el período ordinario.

Entre las iniciativas pendientes mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones vinculadas con la cuestión Malvinas y un proyecto sobre biocombustibles.

Además, señaló que el oficialismo pretende comenzar el tratamiento del Presupuesto 2027 durante las próximas semanas, una discusión que requerirá acuerdos con los bloques parlamentarios y los gobernadores.

La suspensión de las PASO aparece así entre las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei, aunque su aprobación todavía dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso.