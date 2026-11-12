Salta Forestal: el Senado aprobó la adjudicación de tierras para 17 familias

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que establece la autorización para efectuarse las adjudicaciones de propiedad de los inmuebles a favor de los ocupantes beneficiarios en Salta Forestal.

“Hace unos años parecía imposible estar tratando este proyecto”, aseguró la representante de Anta, Alejandra Navarro, al momento de brindar información sobre el proyecto.

Señaló, en tanto, que se trata – en primera instancia – de 17 familias que durante generaciones han cuidado y producido en este territorio y que el Estado reconoció como ocupantes, pero luego la lógica de la especulación transformó en una deuda moral y jurídica.

“Aprobar esta ley no es un acto de generosidad, es el cumplimiento estricto de un mandato que esta misma Legislatura se impuso hace un año al sancionar la Ley 8500 y es el primer paso real para saldar una deuda”, indicó la legisladora.

Recordó que, al momento de nacer Salta Forestal S.A., el territorio en cuestión ya estaba habitado por familias criollas y que, de hecho, los registros dan cuentan de que estas ocupaban estos puestos hace más de 100 años.

“El Estado no partió de un lote baldío sino de un territorio vivo con productores sin títulos formales, pero con permanencia. Se consolidó una injusticia preexistente tratando a los habitantes históricos como intrusos”, aseguró.

Relató que la empresa estatal fue vaciada y privatizada a fines de la década del 90, cedida a empresas para su explotación y que muchas familias fueron desalojadas mientras topadoras arrasaban con casas y animales.

Así las cosas, Navarro ponderó la Ley 8500 ya que, explicó, consolida la situación dominial de los ocupantes del predio, mientras que establece que Salta Forestal deba relevar a los ocupantes y formalizar los acuerdos, a la vez que estipula que estos acuerdos deberán ser ratificados por ley.

“Estas 17 familias fueron relevadas. No se trata de un acto discrecional ni de un privilegio, se trata de la primera etapa de un universo mayor, hablamos de 110 familias”, indicó la senadora, y advirtió que – justamente – sin la ley en tratamiento los convenios no tienen validez.

Finalizando, la legisladora explicó que, por ley, las tierras no pueden superar las 1200 hectáreas, la tierra debe ser el principal medio de vida y debe mantenerse en producción. Las tierras no se pueden enajenar en los próximos 10 años.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.