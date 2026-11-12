El Senado evaluará los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores

El Senado de la Nación realizará la próxima semana dos audiencias públicas para evaluar los pliegos de 60 candidatos a jueces, fiscales y defensores enviados por el Poder Ejecutivo. El objetivo es avanzar en la cobertura de cargos vacantes en distintos tribunales nacionales y federales.

Las reuniones de la Comisión de Acuerdos se desarrollarán el martes 17 y miércoles 18 de noviembre en el Salón Azul del Senado. Si los postulantes obtienen dictamen, sus designaciones podrían debatirse en la última sesión del período ordinario, prevista para el jueves 26.

La comisión será conducida por el senador radical Maximiliano Abad, quien ocupa la vicepresidencia del cuerpo. La presidencia permanece vacante tras el fallecimiento del legislador libertario Juan Carlos Pagotto.

La Libertad Avanza había propuesto a Nadia Márquez para ocupar ese lugar, pero su designación como representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura obliga al bloque a revisar esa decisión.

Los principales candidatos

Entre los postulantes que deberán defender sus antecedentes figura Leonardo Marco Toia, secretario letrado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

También se presentará Federico José Iuspa, fiscal de San Isidro, propuesto como juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal.

Iuspa participó en investigaciones vinculadas con casos de extorsión, instigación al suicidio y delitos relacionados con vehículos de alta gama.

Durante la jornada del martes también serán evaluados aspirantes a tribunales orales, cámaras laborales, juzgados de la Seguridad Social y defensorías públicas.

Cargos judiciales en el interior del país

El miércoles 18, desde las 10, será el turno de los postulantes para distintos cargos en el interior de la Argentina.

Entre ellos aparecen Mateo Dijou, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Resistencia; Mariano Javier Camblong, para el Juzgado Federal de Garantías de Venado Tuerto; y Juan Manuel Kees, para el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

También serán examinadas las candidaturas de Federico Miguel Baquioni, para la Fiscalía General de San Luis, y María Julieta Ibáñez Arrieta, para la Defensoría Pública de Víctimas de La Rioja.

El tratamiento de los pliegos forma parte del proceso constitucional de designación de magistrados y funcionarios judiciales, que requiere la intervención del Senado antes de concretar los nombramientos.

De obtener los dictámenes correspondientes, el oficialismo buscará avanzar con su aprobación antes de que concluya el período ordinario de sesiones.