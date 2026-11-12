Del Papa a la política: Milei retoma su agenda entre tensiones y reformas pendientes

Después de cuatro días marcados por la histórica visita del papa León XIV, el presidente Javier Milei vuelve a concentrarse en la agenda política y económica del Gobierno. La Casa Rosada busca recuperar la iniciativa, ordenar las diferencias internas y conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con sus principales proyectos legislativos.

En el oficialismo consideran que la presencia del Pontífice contribuyó a generar un clima de mayor distensión, luego de semanas de enfrentamientos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo descarta modificar el rumbo económico y sostiene que mantendrá sus prioridades de gestión.

Las diferencias con Patricia Bullrich

Uno de los asuntos pendientes es la relación entre Milei y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Las diferencias sobre la conducción política, las negociaciones parlamentarias y los acuerdos electorales de 2027 provocaron tensiones dentro del oficialismo.

Ambos coincidieron durante las actividades institucionales organizadas por la visita del Papa, aunque no se confirmó una reunión bilateral destinada a resolver sus diferencias.

En la Casa Rosada esperan retomar las conversaciones políticas durante los próximos días, mientras Bullrich mantiene posiciones propias sobre distintas iniciativas legislativas.

El Presupuesto 2027 y los proyectos pendientes

El principal desafío inmediato será conseguir los votos para aprobar el Presupuesto 2027, en medio de las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

Las partidas destinadas a las universidades, el financiamiento de la discapacidad y los recursos reclamados por las provincias aparecen entre los puntos más sensibles de la discusión.

El Gobierno también pretende avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y cambios en el sistema electoral, incluida la suspensión de las PASO.

El calendario legislativo contempla posibles sesiones en Diputados el miércoles 18 y en el Senado el jueves 19 de noviembre, mientras el oficialismo evalúa convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre.

Los mensajes del Papa y la continuidad del ajuste

La visita de León XIV también dejó planteado el debate sobre la relación entre las políticas económicas y las demandas sociales.

Durante sus intervenciones en Argentina, el Pontífice insistió en la necesidad del diálogo, la solidaridad y una economía al servicio de las personas. Sus mensajes fueron interpretados de distintas maneras por sectores políticos y sociales.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá cambios en la orientación económica como consecuencia de la visita papal.

Uno de los asuntos que volverán a discutirse es el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad, tema que adquirió especial visibilidad durante el paso de León XIV por el Cottolengo Don Orione.

De esta manera, Milei retoma una agenda marcada por las negociaciones legislativas, las diferencias dentro del oficialismo y la necesidad de construir acuerdos con los gobernadores.

La visita papal dejó reiterados llamados al diálogo y a la cooperación. Ahora, el escenario político argentino vuelve a poner a prueba la capacidad del Gobierno y de la oposición para alcanzar consensos sobre los asuntos pendientes.