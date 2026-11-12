Tras el fallo por la reforma electoral de Salta, La Libertad Avanza no descarta llegar a la Corte Suprema

La Libertad Avanza Salta comenzó a preparar un recurso extraordinario federal contra el fallo que avaló la Ley de Participación Democrática. Su apoderado, Santiago López Solá, dijo en Pelo & Barba, por Aries, que la presentación es probable y que los abogados del partido ya recibieron el encargo de trabajar en ella.

“No está 100% confirmado, pero ya a los que somos abogados del partido nos han dicho que trabajemos en el recurso”, afirmó. Según explicó, el escrito se presentaría ante la Corte de Justicia de Salta. Si el tribunal provincial no lo concede, el partido podría acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué cuestiona La Libertad Avanza

López Solá sostuvo que el sistema previsto en la Ley 8535, al que el partido considera una ley de lemas, permite que un voto contribuya a la elección de un candidato distinto del que eligió el elector. “No se respeta el principio representativo del voto”, afirmó.

El apoderado dijo que el partido también cuestiona la razonabilidad del mecanismo de asignación de cargos. A su entender, la forma en que se computan los votos restringe el derecho al sufragio.

Qué resolvió la Corte de Salta

Los nueve jueces de la Corte salteña rechazaron por unanimidad los planteos de La Libertad Avanza, el Partido Obrero y el Partido Reconquista. El tribunal sostuvo que la Legislatura provincial tiene facultades para definir el régimen electoral y que el sistema de asignación de cargos respeta la elección directa.