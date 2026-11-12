De la Puna al espacio: qué puede aportar la minería de Salta a la industria aeroespacial

La experiencia de las empresas mineras de Salta podría servir para desarrollar tecnologías que, a futuro, permitan aprovechar recursos fuera de la Tierra. Así lo planteó Alejandro Temporetti Olivera, abogado especializado en derecho espacial y embajador de Argentina Space 2026, en Pelo & Barba, por Aries.

Consultado sobre por qué el encuentro se realiza en Salta, mencionó los antecedentes de la provincia como sede de actividades aeroespaciales y explicó que la organización busca incorporar a empresas y profesionales de distintas regiones. “Cada provincia va a aportar a esta gran industria espacial de Argentina todo su know-how”, afirmó.

La experiencia minera, el aporte que identifica para Salta

El tratamiento de los recursos espaciales es uno de los temas del congreso. Temporetti Olivera sostuvo que las empresas mineras salteñas “pueden aportar su conocimiento en la Tierra” para desarrollar, a futuro, soluciones aplicables en el espacio.

Ese es el vínculo que el embajador del encuentro trazó entre la actividad minera que ya se desarrolla en Salta y una de las líneas de trabajo de la industria espacial. El congreso, que continúa hasta el viernes, incluye debates técnicos y rondas de negocios entre empresas.