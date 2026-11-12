Argentina Space 2026: Salta se proyecta como polo regional de la industria espacial

¿Qué puede ganar Salta al reunir a la industria espacial en el Centro de Convenciones? Para Natalí Bedini, coordinadora de Comunicación de Argentina Space 2026, el encuentro permite que científicos y desarrolladores se sienten a conversar con empresas que ya pueden aplicar esas tecnologías a su producción.

En Pelo & Barba, por Aries, Bedini puso al agro como ejemplo. Mencionó el uso de drones para mejorar tareas de siembra y cosecha y señaló que el sector espacial también abarca la actividad satelital y el análisis de datos. “Es un tipo de economía que agrega valor a las economías tradicionales”, sostuvo.

Qué lugar pueden ocupar las provincias

Bedini explicó que uno de los objetivos del congreso es que cada provincia identifique dónde puede aportar conocimiento y capacidad productiva. Mencionó la robótica y la tecnología satelital como dos áreas posibles. La agenda incluye exposiciones y rondas de negocios para reunir a quienes desarrollan esas tecnologías con empresas e inversores.

Noel de Castro y el interés de los jóvenes salteños

La ingeniera biomédica salteña Noel de Castro, aspirante a astronauta, participó a distancia en la jornada de apertura. Bedini contó que una adolescente de 14 años fue al congreso después de clases porque quería conocerla y soñaba con ser astronauta.

Según la coordinadora, la primera jornada registró 1.800 inscriptos. El encuentro continúa hasta el viernes 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta, con entrada gratuita e inscripción previa. Interesados pueden inscribirse en https://www.argentinaspace.com/es