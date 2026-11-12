Accidente laboral en pleno centro: un obrero cayó desde un tercer piso

Un obrero sufrió una caída desde aproximadamente ocho metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en un edificio ubicado en calle Sarmiento al 800, en pleno centro de la ciudad de Salta. El trabajador fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatismos y traumatismo encéfalo-craneano.

En diálogo con Aries, el comisario Cristian Aguilera informó que el hecho ocurrió alrededor de las 17 del miércoles, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta sobre un trabajador que había caído desde el tercer piso del inmueble hacia una losa lindante.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal del SAMEC, que inicialmente no pudieron acceder al herido para trasladarlo. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de Bomberos, quienes realizaron las maniobras de inmovilización y rescate.

El operativo incluyó el descenso del trabajador unos tres metros hasta el sector donde aguardaba el personal médico. Posteriormente, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde quedó internado en el área de emergencias.

Aguilera confirmó que el hombre sufrió politraumatismos y traumatismo encéfalo-craneano, aunque aclaró que, según el último parte médico disponible, se encontraba consciente y estable. Según la última actualización médica, el trabajador continúa internado en la Guardia del hospital San Bernardo, bajo supervisión profesional. Se encuentra consciente y estable, sin signos de fracturas. Tras realizarle los estudios y las curaciones correspondientes, los médicos evalúan su evolución y, de mantenerse favorable, podría recibir el alta en las próximas horas.

Investigan las condiciones de seguridad

Uno de los datos más preocupantes surgió al consultar sobre las medidas de protección utilizadas durante las tareas de mantenimiento.

“Según los datos relevados en un primer momento, esta persona no se encontraba con los elementos de seguridad correspondientes”, afirmó el comisario.

La información abre interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo y el cumplimiento de las medidas de prevención necesarias para realizar tareas en altura.

Las circunstancias de la caída y las posibles responsabilidades deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.