Carpa VIP: el Gobierno salió en auxilio político de Martín Menem

La estrategia defensiva se activó a través de la vocería oficial, desde donde minimizaron la magnitud de las firmas Tech Security y Purgato dentro del imponente operativo desplegado por la visita papal.

Sin embargo, los papeles societarios cuentan otra historia que expone una transferencia accionaria intrafamiliar ejecutada justo a tiempo para evitar incompatibilidades en la función pública.

Lejos de disiparse, la polémica recrudeció cuando se conoció que las empresas vinculadas al clan Menem no solo operaron en los eventos del Pontífice, sino que también cosecharon jugosas preadjudicaciones en entidades financieras del Estado.

La reacción judicial no tardó en llegar y ya activó una investigación en Comodoro Py para poner bajo la lupa la ruta de los fondos y los lazos comerciales detrás de las adjudicaciones.

(Con información de Página12)