La carpa VIP del gobierno atravesó el debate en el Concejo Deliberante capitalino

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles repudiaron la utilización de fondos públicos para la instalación de una carpa VIP para funcionarios y famosos durante la visita del papa León a Buenos Aires.

“Son fondos de todos los argentinos, son 8600 millones de pesos para la fiesta de la casta”, disparó la concejal Eliana Chuchuy.

Resaltó que quienes asistieron a esta carpa no iban a comunicar lo que se vivía como sociedad con la llegada del Papa, sino que se trataba de funcionarios del gobierno nacional y de CABA, además de famosos.

“Deben dar explicaciones sobre esto”, aseguró la edil, y advirtió que por estas horas se habla incluso de contrataciones direccionadas hacia empresas vinculadas a funcionarios nacionales.

Por su parte, la concejal Malvina Gareca consideró que el mensaje del Papa se contrapuso a lo sucedido.

“Vimos cómo la casta se dio el lujo de estar en una carpa VIP muy lejos de lo que pasaba en el resto del país”, aseguró, y continuó: “Vemos la doble moral del gobierno. Para el gasto público no hay dinero, pero sí para estas cosas”.

Para la edil, la acción dejó una “imagen de vergüenza” ya que se trata de una conducta repudiable.

“La tesis de que no hay plata es solo para los sectores populares, para estas cuestiones de la casta sí. El gobierno tiene una doctrina de austeridad y persecución con el pueblo. Ellos son la casta”, arremetió Gareca y, finalizando, celebró que “mucha gente ya se dio cuenta de lo que hace” el gobierno.

Cabe destacar que ningún miembro del bloque libertario se pronunció al respecto.