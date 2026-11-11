Aprobaron la creación del programa ‘Salta Previene’

En la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad, los concejales aprobaron el proyecto de ordenanza que establece la creación del programa ‘Salta Previene’.

“El objetivo es fortalecer las acciones de prevención de anegamientos teniendo en cuenta que tenemos el fenómeno del Súper Niño está muy cerca”, aseguró la concejal Camila Lobo al momento explicar el proyecto.

Señaló que la prevención requiere la colaboración activa de todos los vecinos y es por eso que el programa apunta a medidas de concientización sobre la acción ciudadana.

En tanto, la edil apuntó que esto viene de la mano con los trabajos de limpieza de canales que viene realizando la Municipalidad – se limpiaron más de 79 km de estos, informó – y las obras que vendrán.

“Vinieron funcionarios de la Municipalidad, nos presentaron el Plan Hídrico 2040 y escuchamos claramente que el gobierno nacional no está mandando fondos para estas obras”, disparó Lobo.