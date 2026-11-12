Interna en LLA Salta: Flores destacó su diálogo con Olmedo y admitió que tiene “muy poco” con Orozco

La diputada nacional por Salta Gabriela Flores reconoció que mantiene poco contacto con la senadora Emilia Orozco, pese a que ambas pertenecen a La Libertad Avanza. En Día de Miércoles, dijo que no hubo un conflicto puntual entre ellas y explicó que trabajan en ámbitos distintos.

“Cada una tiene una forma de trabajar distinta y trabaja en distintos sectores. Ella acá está a cargo del territorio. Yo estoy trabajando en Buenos Aires en la gestión”, afirmó Flores. Consultada sobre una eventual candidatura de Orozco, dijo que desconoce su situación política.

Flores sostuvo que La Libertad Avanza en Salta responde a Alfredo Olmedo, a quien identificó como presidente del partido en la provincia. “Es con quien yo tengo diálogo permanente”, afirmó. Matías salió de un hogar a los 11 años y hoy recorre el país con Erika para hablar de adopción

Qué dijo sobre un posible frente con Gustavo Sáenz

Al ser consultada sobre la posibilidad de integrar un frente con el gobernador Gustavo Sáenz, respondió: “Mirá, no creo, no lo sé”.

La diputada agregó que acatará lo que defina el espacio a nivel nacional. “Las decisiones que se tomen desde Nación son las que voy a seguir”, sostuvo. También dijo que quiere que Javier Milei vuelva a ser presidente.

Las tensiones con Villarruel y el mensaje del Papa

Flores también habló de la relación entre Victoria Villarruel y el Gobierno nacional. Dijo que el vínculo está marcado por tensiones desde el inicio de la gestión y atribuyó a la vicepresidenta “actitudes muy fuertes, muy hostiles” hacia el gobierno que integra.

Al recordar el discurso de León XIV en el Palacio Libertad, la diputada sostuvo que el mensaje estaba dirigido a todos los sectores con poder de decisión. “Nos habló a todos”, dijo, e incluyó entre los destinatarios a Milei, Villarruel, los gobernadores, los legisladores y los jueces de la Corte.