Méndez: “Los gobiernos se dieron cuenta de que no podían pelearse”

En diálogo con Aries, el padre Julio Raúl Méndez analizó el impacto de la visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que el acontecimiento dejó mucho más que una multitudinaria convocatoria. Destacó los mensajes, los gestos y la serenidad del Pontífice, pero advirtió que el verdadero desafío comienza ahora.

“Yo creo que ha sido un baño de fiesta, de serenidad, de prudencia, de templanza, de muchas virtudes”, expresó. Además, señaló que la presencia del Papa permitió mostrar una dimensión de la sociedad argentina que habitualmente no ocupa el centro de la atención pública.

Méndez sostuvo que la masiva participación de fieles, voluntarios y organizaciones religiosas dejó en evidencia el trabajo comunitario que realizan las parroquias y movimientos católicos en todo el país. “Aparece algo que no suele estar bajo la luz de las cámaras”, remarcó.

Consultado sobre el futuro de la Iglesia, especialmente en Salta, planteó la necesidad de renovar su actividad pastoral. En ese sentido, recordó una expresión del papa Francisco y propuso “pasar de una instancia más de conservación de lo que hay a otra instancia de movilización misionera”.

El sacerdote aclaró que no se trata de capitalizar la convocatoria ni de adoptar posiciones triunfalistas, sino de aprovechar la disposición de miles de personas para profundizar la presencia de la Iglesia en la sociedad.

También comparó lo ocurrido durante la visita papal con el Milagro salteño y advirtió que las grandes manifestaciones religiosas generan una intensidad emocional que naturalmente disminuye con el regreso a la vida cotidiana.

“El gran desafío es cómo lograr que eso se traduzca en algo más permanente en las estructuras”, afirmó. En esa línea, destacó la solidaridad y la organización espontánea que se producen durante el Milagro y consideró necesario sostener ese espíritu durante todo el año.

Los gobiernos tuvieron que dejar de lado sus diferencias

Méndez también puso el foco en la organización de la visita papal y destacó que obligó a distintos niveles del Estado a coordinar esfuerzos, pese a las diferencias políticas.

Recordó que en Salta existe una experiencia consolidada de trabajo conjunto entre organismos públicos y la Iglesia para organizar las celebraciones del Milagro. Sin embargo, señaló que para la llegada de León XIV fue necesario construir esa coordinación entre Nación, provincias y municipios.

“Al principio les costó, había sus recelos hasta que se dieron cuenta de que no podían pelearse”, sostuvo el sacerdote.

En ese sentido, consideró que uno de los grandes desafíos que deja la visita es trasladar esa capacidad de cooperación a la vida cotidiana y lograr que la solidaridad y el trabajo conjunto no queden limitados a acontecimientos extraordinarios.