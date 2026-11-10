El oficialismo y la oposición tienen planteados objetivos que van por carriles diferentes pero confluyen en la necesidad de ingresar a un año electoral en las mejores condiciones posibles. El tratamiento del Presupuesto 2027 es el momento propicio para que cada sector logre satisfacer la mayor parte de sus aspiraciones. El ámbito parlamentario permite -no un debate político como acción natural- sino la viabilidad de negociaciones que no necesariamente son públicas; tampoco responden totalmente al mandato social de resolver los grandes problemas que impactan en la sociedad.

Ese proceso venía planteándose desde que en setiembre pasado el Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley más importante, porque determina el financiamiento de las políticas públicas. El trabajo de comisiones, que debía concluir el 28 de octubre para que el último mes del período legislativo ordinario lo encuentre en el recinto, no alcanzó ese propósito. Todavía no se logró dictamen porque los sectores que influyen en esa definición, complicaron la tarea. Los aliados sumaron exigencias que el oficialismo no puede satisfacer sin ceder en el ajuste que sostiene el equilibrio fiscal.

Por ahora no se visualiza quién está obteniendo ganancias en esta puja de intereses. El presidente Javier Milei no alcanzó los resultados anunciados en la inauguración del año parlamentario. En la Asamblea Legislativa de marzo declaró a 2026 como el año de las reformas estructurales que iban a rediseñar “la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Contaba para ello con un Congreso más afín, como resultado de las elecciones de medio tiempo, al que iba a girar casi un centenar de proyectos. Ni giró ni logró esa productividad de un poder que discute intereses sectoriales o territoriales.

Todo parece indicar que La Libertad Avanza hizo un cálculo exagerado del peso de un partido que no domina mayorías legislativas, gobernaciones ni intendencias. Sus aliados le pusieron precio alto a sus condiciones para seguir apoyando porque el resultado de ese apego les debe asegurar un mejor posicionamiento para 2027, año de renovación de gobiernos. A la cabeza de esa fila están los gobernadores, que están tomando nota del escaso rendimiento que han tenido sus acuerdos con los libertarios.

También jugó en contra de las pretensiones reformistas del Presidente de la Nación la indisimulable interna que se desató en su partido. El entusiasmo que generó la elección de 2025 llevó a sus principales referentes a demandar para sí espacios en la conducción de políticas, que empezaron a mostrar ineficiencia frente a una realidad social y económica que no pudieron modificar positivamente. A días de terminar el año parlamentario no hay una cosecha abundante; ni siquiera satisfactoria desde el punto de vista de los principios. Hubo pocos avances y muchos retrocesos en materia reformista.

La oposición, en tanto, no pudo salir del extremo en el que se parapetó. Sus logros solo fueron posibles en la medida que fueron empujados por la creciente participación social en los reclamos. El financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la limitación en la venta de tierras a extranjeros son prueba de ello. En consecuencia, no se observa que pueda usufructuar los frutos de las derrotas oficialistas.

Los gobernadores, de cualquier signo político, tampoco son beneficiarios de estos resultados. Siguen reclamando fondos que perdieron o, al menos, no obtuvieron en sus trueques con el gobierno libertario y son los que más saben de las urgencias de la calle, de la pérdida del poder adquisitivo o del deterioro de la infraestructura básica.

En un país que se paró para escucharlo, queda la esperanza que el mensaje moral de la Iglesia no esté cayendo en saco roto.

Salta, 10 de noviembre de 2026