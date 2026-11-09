León XIV o cuando un león debe comerse un sapo

No se trata solamente de religión. Se trata de ética pública.

El Papa puso sobre la mesa una cuestión fundamental: el cuidado de la palabra. En la Argentina, el insulto, la humillación y la descalificación del adversario se han convertido en herramientas habituales de la política, comenzando por el propio presidente de la Nación.

Y cuando la palabra deja de comunicar para convertirse en un arma, la democracia comienza a enfermarse.

León XIV reivindicó también el diálogo con quienes piensan distinto. Una advertencia necesaria en un país que parece haber recuperado aquella vieja tradición de considerar enemigo a quien simplemente discrepa.

Dialogar no significa abdicar de las convicciones. Significa comprender que nadie posee el monopolio de la verdad.

También recordó el valor de la educación y la universidad pública. La Reforma Universitaria de 1918 y la gratuidad establecida en 1949 representan dos momentos históricos de tradiciones políticas diferentes que comprendieron algo esencial: sin conocimiento no existe futuro nacional.

Y cuando habló de discapacidad, ancianos y sectores vulnerables, recordó que la dignidad humana no puede medirse por su rentabilidad económica.

La corrupción completa este cuadro de responsabilidades públicas.

Aquí aparece la gran paradoja: un pontífice que, sin necesidad de nombrar gobernantes, coloca sobre la mesa principios que interpelan profundamente al poder político argentino.

Porque gobernar no consiste solamente en equilibrar las cuentas, sino también en preservar la dignidad de las personas.

Un país puede alcanzar el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, padecer un déficit moral gigantesco.

Y ese déficit, señores, no se corrige con una motosierra.