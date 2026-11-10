El futuro de Salta
¿Qué voy a hacer cuando termine la secundaria?
Para que eso ocurra, necesitamos jóvenes preparados, formación técnica, educación superior e instituciones que acompañen esas transformaciones. Y necesitamos que esas oportunidades lleguen al interior, porque el lugar donde nace un joven no debería determinar hasta dónde puede llegar.
Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de ampliar las oportunidades de formación, acercarlas a cada región de la provincia y ayudar a que cada estudiante pueda encontrar un camino para continuar sus estudios.
También necesitamos fortalecer los vínculos entre la educación y el mundo del trabajo, sin olvidar que educar no consiste solamente en preparar trabajadores. Es dar herramientas para pensar, elegir y construir una vida con mayor libertad.
Por eso me parece importante que esta semana miles de jóvenes puedan acercarse a Expo Futuro. No porque todos vayan a salir de allí con una decisión definitiva sobre qué estudiar. Lo importante es que descubran que existen caminos, que conozcan nuevas alternativas y que comprendan que su futuro no está escrito de antemano.
Porque el futuro de Salta no está solamente en sus minerales o en sus campos.
Está, sobre todo, en lo que nuestros jóvenes sean capaces de aprender y de construir.
Y el verdadero desarrollo de una provincia comienza cuando sus hijos tienen la libertad de elegir su futuro, sin que quedarse en su propia tierra signifique renunciar a sus sueños.