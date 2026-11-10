El futuro de Salta

¿Qué voy a hacer cuando termine la secundaria?

Para algunos, la respuesta está clara. Para muchos otros está llena de dudas. A los diecisiete o dieciocho años, elegir un camino no es sencillo, sobre todo cuando puede influir en el resto de la vida.

Por eso, esta semana, con Expo Futuro, tenemos la oportunidad de hablar de algo que va más allá de una feria educativa. Tenemos la oportunidad de hablar del futuro de nuestros jóvenes y, en buena medida, del futuro de Salta.

En las últimas décadas, nuestra provincia amplió y diversificó considerablemente sus posibilidades de formación. Hoy, un joven salteño puede elegir entre carreras universitarias, profesorados, tecnicaturas superiores y formación profesional. Puede formarse en disciplinas tradicionales o en áreas vinculadas con la tecnología, la producción, la salud, la industria y las actividades económicas que están creciendo en Salta.

La expansión de las propuestas de formación en el interior también permite que cada vez más jóvenes encuentren alternativas para estudiar y capacitarse sin tener que trasladarse necesariamente a la capital.

Durante mucho tiempo, hablar de educación superior parecía significar casi exclusivamente una carrera universitaria tradicional. Hoy sabemos que no existe un único camino para construir un proyecto de vida. Una tecnicatura, una formación profesional o un oficio especializado pueden abrir oportunidades tan valiosas como una carrera universitaria. Lo importante es que cada joven pueda encontrar una formación que se corresponda con sus intereses, sus capacidades y sus aspiraciones.

Pero para elegir hay que conocer las alternativas. Ese es uno de los sentidos de Expo Futuro: acercar a los estudiantes las distintas propuestas, permitirles conocer instituciones y descubrir posibilidades que muchas veces ni siquiera sabían que existían.

Ayer, el papa León XIV dijo que una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar su tierra para realizar sus sueños.

Es una reflexión importante. No cuestiona el derecho a viajar, estudiar o trabajar en otros lugares. Lo que nos invita a pensar es qué sucede cuando un joven no se va porque quiere, sino porque siente que no tiene otra alternativa. Qué sucede cuando sus aspiraciones no encuentran oportunidades en el lugar donde nació.

Ahí aparece una responsabilidad que no podemos ignorar. La educación debe preparar a nuestros jóvenes para desenvolverse en cualquier lugar del mundo. Pero también tenemos que trabajar para que puedan encontrar oportunidades de desarrollo en su propia provincia.

Esto tiene una relación directa con lo que está ocurriendo en Salta. Hablamos del crecimiento de la minería, del potencial de nuestras economías regionales y de las nuevas actividades productivas. Pero ninguna de esas oportunidades se transforma automáticamente en desarrollo para los salteños.

Para que eso ocurra, necesitamos jóvenes preparados, formación técnica, educación superior e instituciones que acompañen esas transformaciones. Y necesitamos que esas oportunidades lleguen al interior, porque el lugar donde nace un joven no debería determinar hasta dónde puede llegar.

Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de ampliar las oportunidades de formación, acercarlas a cada región de la provincia y ayudar a que cada estudiante pueda encontrar un camino para continuar sus estudios.

Por supuesto, ampliar la oferta educativa no resuelve por sí solo todos los problemas. Todavía tenemos el desafío de lograr que más estudiantes terminen la secundaria, puedan continuar estudiando y encuentren condiciones para completar su formación.

También necesitamos fortalecer los vínculos entre la educación y el mundo del trabajo, sin olvidar que educar no consiste solamente en preparar trabajadores. Es dar herramientas para pensar, elegir y construir una vida con mayor libertad.

Por eso me parece importante que esta semana miles de jóvenes puedan acercarse a Expo Futuro. No porque todos vayan a salir de allí con una decisión definitiva sobre qué estudiar. Lo importante es que descubran que existen caminos, que conozcan nuevas alternativas y que comprendan que su futuro no está escrito de antemano.

Porque el futuro de Salta no está solamente en sus minerales o en sus campos.

Está, sobre todo, en lo que nuestros jóvenes sean capaces de aprender y de construir.

Y el verdadero desarrollo de una provincia comienza cuando sus hijos tienen la libertad de elegir su futuro, sin que quedarse en su propia tierra signifique renunciar a sus sueños.