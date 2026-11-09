El Sumo Pontífice, aclamado por donde transita, ya tuvo la oportunidad de exponer su mirada sobre la región en dos diagnósticos contrastantes respecto del tejido social e institucional a ambos lados del Río de la Plata. Aunque los gestos protocolares mantuvieron la diplomacia vaticana habitual, la densidad conceptual de sus intervenciones públicas dejó al descubierto matices profundos. En Uruguay, las palabras del Sumo Pontífice exhortaron a fortalecer el diálogo republicano y la convivencia plural de una nación de arraigada tradición laica.

En su primer mensaje en la Argentina llamó a "aprender a convivir, más allá de las diferencias", en un discurso en el Palacio Libertad, que escucharon el presidente Javier Milei, su Gabinete, gobernadores, legisladores y referentes de distintos espacios políticos. La existencia de una grieta -al parecer todavía insalvable- entre distintos sectores, fue el primer aspecto negativo que expuso en su discurso a poco de arribar y ante un auditorio colmado de referentes de la política, el mundo diplomático y algunos empresarios de corporaciones relevantes. No sólo fue dura su observación sino la adjudicación de la responsabilidad en la ruptura. “Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó León XIV, con el presidente sentado a pocos metros.

Lejos de cualquier condescendencia formal, el Papa tuvo párrafos dirigidos a la administración libertaria, recordando que la eficiencia fiscal o los postulados del mercado no pueden levantarse a costa del abandono social, destacando que el hombre no puede estar al servicio de la economía. Hizo un reclamo directo y enfático ante la máxima autoridad del Poder Ejecutivo nacional para que no desatienda dos pilares esenciales del desarrollo humano: la salud pública y la educación. Además, el Pontífice hizo un llamado categórico a preservar principios que la Iglesia considera irrenunciables, situando la defensa de la vida por nacer y la protección del medio ambiente en el centro del debate ético contemporáneo, tarea que le cabe al conjunto de la dirigencia política y social.

En esa misma línea de prioridades humanas, León XIV visibilizó la extrema vulnerabilidad de los ancianos y las personas con discapacidad, sectores golpeados por el rigor de las políticas de ajuste. Asimismo, incluyó un respaldo explícito a la universidad pública y a la investigación científica como herramientas indispensables para el progreso. Destacó que la Argentina posee muchos recursos humanos pero hacer fructificar sus riquezas exige prestar atención a los jóvenes, para evitar la emigración que obliga a una nación preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando ellos tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños. En ese punto, toda la política debe hacerse cargo,

En la apertura del encuentro en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei celebró la visita del Papa, destacando que su presencia logró reunir a todo el arco político. Frente a ese auditorio, León XIV dejó un concepto lacerante al hacer notar que "la corrupción daña la convivencia, alimenta la violencia y desvía recursos necesarios para el bien común". También alertó sobre los riesgos severos de abandonar la diplomacia y el diálogo en la solución de las controversias internacionales”.

La Santa Sede observa con honda preocupación la fragilidad institucional y social argentina. Y ese es el dato que toda la sociedad debe atender.

Salta, 09 de noviembre de 2026