El gobierno de Santiago Peña era un modelo para la región y en 48 horas cayó, marcando la debilidad de la derecha como opción política en la región.

No hay dudas que el tablero político de América Latina atraviesa una fase de profunda mutación donde las certezas ideológicas se desmoronan con la misma velocidad con la que emergen las crisis de gobernabilidad. Es así que recientes resultados electorales en Brasil y Estados Unidos han funcionado como diques de contención frente a la pretensión de consolidar una hegemonía de derechas en el hemisferio. El relato triunfalista que presagiaba una marea conservadora incontenible por el avance de gobiernos de esa raigambre en Argentina, Chile, Perú o Colombia. tropieza hoy con la cruda realidad de sociedades que tienen serios problemas cotidianos que demandan respuestas materiales concretas y no dogmáticas.

Sin embargo, no puede desconocerse que esa situación no habilita la extensión de un cheque en blanco para el progresismo tradicional. Si la derecha continental experimenta límites evidentes para arraigar un modelo excluyente, la izquierda tampoco exhibe una capacidad real de expansión que entusiasme a mayorías duraderas.

Es un dato que no debe ignorarse en este país que se prepara para la renovación de sus autoridades nacionales, provinciales y municipales. Esa dicotomía explica la desafección hacia los partidos, los representantes y las instituciones del sistema democrático y prepara un ánimo que no es el propicio para elaborar una decisión que es fundamental para determinar el destino de una nación.

En este escenario de polarización estéril, el centro político languidece sin convencer a las mayorías populares, incapaz de articular un relato dotado de épica transformadora y rigor técnico. La moderación sin rumbo se percibe como mera complicidad con el statu quo.

La dramática dimisión del presidente paraguayo Santiago Peña, eyectado del poder en medio de una tormenta político-financiera, sintetiza de manera descarnada la inviabilidad de aplicar recetas de liberalismo a ultranza sin red de seguridad social. Pretender modernizar economías altamente desiguales mediante el desmantelamiento sistemático del Estado y la retirada de la asistencia a los sectores más vulnerables es, antes que una audacia reformista, una provocación a la estabilidad institucional. El malestar social acumulado fractura las bases de sustentación de cualquier administración que confunda el equilibrio fiscal con la asfixia de su pueblo.

Las repercusiones de este colapso paraguayo, evidenciadas con crudeza durante la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, reflejan la profunda fractura ideológica y diplomática que paraliza a los gobiernos latinoamericanos. Mientras sectores afines intentan blindar a sus aliados regionales, crecen las voces que advierten sobre los peligros de persistir en agendas de ajuste ciegas ante las demandas sociales.

América Latina se encuentra ante una encrucijada histórica de ribetes dramáticos. Persistir en el péndulo ideológico que oscila entre dogmatismos de mercado y estatismos ineficientes condena a las naciones a la irrelevancia y a la fractura social permanente.

Es imperativo construir una salida superadora que articule el desarrollo económico con la justicia distributiva, revalorizando un Estado inteligente, transparente y presente. Si la política regional no logra superar sus propias anteojeras partidarias y reencontrarse con el pulso de sus pueblos, la democracia seguirá siendo una frágil promesa incumplida en esta parte del continente.

Salta, 06 de noviembre de 2026