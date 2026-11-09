Una película salteña, entre las siete financiadas por el INCAA durante la gestión de Milei

Salta es escenario del rodaje de El corazón es un músculo errático, una película dirigida por Julián Davién, escrita por Alejandro Gallo Bermúdez y producida por Vanesa Pagani, presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales.

En diálogo con Aries, Pagani destacó que el proyecto contará con cinco semanas de filmación y 60 trabajadores directos, entre técnicos y actores. El 95% del equipo técnico es salteño y gran parte del elenco también pertenece a la provincia.

“Tenemos 30 técnicos de Salta, la misma cantidad entre actores principales y elenco”, explicó. Además, señaló que la producción genera actividad en otros sectores, como gastronomía, transporte y hotelería.

El financiamiento que permitió filmar en Salta

La productora aseguró que la película es una de las siete que consiguieron apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante la actual gestión nacional.

También destacó el sistema provincial de devolución de una parte de la inversión, conocido como cash rebate, que permitió concretar el rodaje en Salta.

“Las historias no solo se cuentan, también se cuentan desde los lugares”, sostuvo Pagani, quien remarcó que el proyecto lleva ocho años de desarrollo.

Una historia ambientada en los años 90

La película narra la relación de una madre fisicoculturista con sus dos hijas en la Salta de los años 90. La protagonista se prepara para una competencia mientras su hija adolescente atraviesa el descubrimiento de su propia identidad.

Pagani confirmó además la participación de Alejandra Flechner, quien llegará en diciembre para sumarse al rodaje, y la incorporación de estudiantes universitarios mediante pasantías en distintas áreas de producción.