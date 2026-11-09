Bahía Blanca: detienen a un hombre por amenazar de muerte al papa León XIV

La tensión por la seguridad del máximo referente de la Iglesia católica escaló en las últimas horas tras un operativo de la división antiterrorista de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Bahía Blanca, donde fue detenido un hombre acusado de amenazar de muerte al papa León XIV.

El procedimiento se concretó en un domicilio de la calle Cramer al 700, por orden del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, luego de que los investigadores rastrearan las intimidaciones digitales dirigidas al Sumo Pontífice en el marco de su llegada al país para iniciar una gira oficial de cuatro días.

El sospechoso, identificado formalmente como Fabio Ariel Perrone, quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias para determinar el alcance y la naturaleza de las amenazas. La intervención en el sur bonaerense requirió la cooperación de áreas estratégicas de inteligencia criminal, incluyendo las direcciones de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, que lograron dar con el paradero del imputado tras un seguimiento digital.

Si bien las autoridades judiciales mantienen bajo estricta reserva el contenido específico de los mensajes intimidatorios, el caso encendió las alarmas debido a la delicada ventana temporal en la que se produjo el arresto.

Este episodio marca la segunda detención vinculada a intimidaciones contra el Papa en territorio provincial en cuestión de pocas horas, tras un operativo previo ejecutado por la Policía Federal en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.

Aunque hasta el momento los investigadores descartaron que exista un nexo directo o una maniobra coordinada entre ambos detenidos, las causas avanzan en paralelo bajo fuertes medidas de resguardo institucional, en sintonía con el masivo despliegue de seguridad dispuesto en Buenos Aires, Córdoba y Luján para custodiar al Pontífice.

(Con información de TN)