Crecida del río Paraná: comenzaron a evacuar familias y el agua está a centímetros del nivel crítico

La crecida del río Paraná encendió las alarmas en Entre Ríos, donde comenzaron las evacuaciones preventivas de familias en Bajada Grande, uno de los sectores ribereños de la capital provincial. El agua alcanzó los 4,95 metros, apenas cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en cinco metros.

Según informó el medio Elonce, personal municipal, bomberos y efectivos policiales desplegaron un operativo de asistencia ante el avance del agua sobre las viviendas cercanas a la costa.

Algunas familias comenzaron a trasladarse a casas de familiares, mientras que una pareja permanecía en la zona del camping junto a su mascota.

Viviendas afectadas y operativo de emergencia

La Municipalidad de Paraná instaló un centro de asistencia en el camping de Bajada Grande para coordinar los operativos y ofrecer alojamiento transitorio a quienes lo necesiten.

Uno de los sectores más comprometidos es el camino costero, donde unas 20 viviendas se encuentran expuestas al avance del agua a lo largo de aproximadamente 500 metros.

También se registraron afectaciones en La Laguna, Puerto Viejo, Puerto Sánchez y Arenales, aunque con menor intensidad.

Las autoridades dispusieron el cierre preventivo del camping desde este lunes 9 de noviembre y mantienen los trabajos para garantizar los accesos a las zonas afectadas.