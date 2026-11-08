El papa León XIV ya está en Argentina

El papa León XIV ya se encuentra en suelo argentino. Este domingo 8 de noviembre, el Santo Padre aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, luego de concluir su visita a Uruguay, en el marco de su gira apostólica por América Latina.

Su llegada está acompañada por un gesto cargado de simbolismo y emoción: las campanas de las iglesias de todo el país suenan para anunciar la presencia del Pontífice en territorio argentino.

El repique de campanas representa una expresión de alegría, fe y esperanza para millones de católicos que aguardaban este acontecimiento histórico.

La llegada de León XIV marca el comienzo de una serie de actividades religiosas y encuentros con los fieles, en una visita que despierta una enorme expectativa en distintas provincias argentinas.

Argentina recibe así al sucesor de Pedro con las campanas al vuelo, en una jornada que quedará marcada en la historia de la Iglesia nacional.