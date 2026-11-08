León XIV dejó Uruguay y partió rumbo a Buenos Aires para iniciar su visita a la Argentina

El papa León XIV concluyó este domingo su visita apostólica a Uruguay y partió rumbo a la Argentina, en el marco de su recorrido por América Latina, que también contempla una visita a Perú.

El avión que traslada al Sumo Pontífice despegó a las 15:52 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, con destino al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Vatican News

Una despedida con honores en Montevideo

Antes de abandonar suelo uruguayo, León XIV fue despedido oficialmente por el presidente Yamandú Orsi en la base aérea militar de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Durante la ceremonia, el Santo Padre saludó a la delegación de autoridades presentes y posteriormente se despidió del mandatario uruguayo antes de abordar la aeronave que lo trasladaría a la Argentina.

La partida marcó el cierre de tres jornadas de encuentros religiosos, celebraciones y mensajes dirigidos a los fieles uruguayos.

Argentina recibe al papa León XIV

Con su llegada a Buenos Aires, el Pontífice inicia una nueva etapa de su viaje apostólico, que se desarrolla del 6 al 17 de noviembre y comprende Uruguay, Argentina y Perú.

La visita genera una gran expectativa entre los fieles argentinos, que esperan participar de las distintas actividades religiosas previstas durante su permanencia en el país.

La llegada del Papa representa uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año para la Iglesia argentina, que se prepara para recibir su mensaje de fe, esperanza y unidad.

Desde Aries On Line seguimos cada instancia de esta histórica visita apostólica, acercando a nuestros lectores los principales acontecimientos del recorrido del Santo Padre por la región.