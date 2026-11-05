Nación deja afuera al C14 y C15 y crece la preocupación de los industriales salteños

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Julio Fazio, advirtió que la falta de garantías para recuperar los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas podría significar la pérdida de una oportunidad histórica para el desarrollo productivo del norte argentino.

En Pelo & Barba, por Aries, Fazio analizó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional y lamentó que las modificaciones en los pliegos de licitación no hayan incorporado como obligatorias las inversiones reclamadas por Salta.

“La realidad es que no se mostró voluntad de cambiar el pliego, y la verdad es que es una lástima, porque es una oportunidad histórica para el norte argentino”, sostuvo.

Salta reclama una conexión ferroviaria hacia el Pacífico

El dirigente explicó que, tras una reunión en Casa Rosada de la que participaron el gobernador Gustavo Sáenz y representantes de las cámaras empresariales, se planteó la búsqueda de financiamiento internacional para el C14 y un plan de largo plazo para el C15.

Sin embargo, cuestionó que esas alternativas no se hayan traducido en cambios concretos que garanticen la recuperación de ambos corredores.

Fazio destacó que Salta tiene una posición geográfica estratégica por sus fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay, pero que las deficiencias ferroviarias impiden aprovechar plenamente esa ventaja.

“Tenemos la posibilidad de bajar costos logísticos y empezar a mirar el comercio en sentido este-oeste, y no como lo hemos mirado siempre, en sentido norte-sur”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la conexión con los puertos del Pacífico permitiría ampliar las oportunidades comerciales de la producción regional, especialmente hacia los mercados asiáticos.

El C14 y las inversiones que necesita la minería

Sobre el ramal C14, que conecta Salta con Chile, Fazio señaló que gran parte de las vías se encuentran en condiciones de operación, aunque se necesitan inversiones en material rodante.

Explicó que las locomotoras utilizadas para atravesar la cordillera requieren características diferentes de las que operan en terrenos llanos.

Además, destacó que proyectos mineros como Taca Taca necesitan la conexión ferroviaria para mejorar su viabilidad logística, por lo que podrían generar incentivos para la inversión privada.

El C15 podría transportar millones de toneladas de granos bolivianos

Respecto del C15, que conecta el norte salteño con Bolivia, el industrial planteó que su recuperación no solamente beneficiaría a los productores argentinos.

Según explicó, Bolivia cuenta con una importante producción agropecuaria que podría utilizar el ferrocarril para llegar a los puertos argentinos, como alternativa al transporte fluvial, condicionado por el estado de los ríos y la disponibilidad de barcazas.

“La posibilidad del C15 muy probablemente genere que varios millones de toneladas de grano boliviano bajen a los puertos argentinos”, estimó.

Fazio consideró que ese volumen potencial de cargas podría representar un incentivo económico para el futuro concesionario del Belgrano Cargas.

La licitación se postergó, pero los ramales siguen sin garantías

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 21 de diciembre de 2026 la presentación de ofertas para la concesión del Belgrano Cargas e introdujo modificaciones en las condiciones técnicas y financieras de la licitación.

Sin embargo, la nueva documentación no convirtió en obligatorias las inversiones en los ramales C14 y C15, que continúan siendo el principal reclamo de Salta.

Desde la Unión Industrial mantienen la expectativa de que las gestiones provinciales y empresariales permitan revertir esta situación y garantizar que ambos corredores formen parte de la recuperación ferroviaria del norte argentino.