Cumbre Iberoamericana: Milei participa en Madrid, pero faltan Lula y Sheinbaum

La XXX Cumbre Iberoamericana se desarrolla este jueves 5 de noviembre en Madrid, España, con la participación del presidente argentino Javier Milei y la ausencia de varios líderes regionales, entre ellos Lula da Silva, de Brasil, y Claudia Sheinbaum, de México.

El encuentro, organizado por el Gobierno español de Pedro Sánchez, reúne a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, aunque solamente diez cuentan con la presencia de sus máximas autoridades.

La cumbre comenzó el miércoles con una ceremonia inaugural en el Teatro Real y una cena oficial encabezada por los reyes de España. Milei no asistió a ninguno de los dos actos, pese a encontrarse en Madrid, donde mantuvo un encuentro con el dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Milei y Sánchez, frente a frente en medio de la tensión diplomática

La presencia del mandatario argentino genera especial atención por sus enfrentamientos públicos con el presidente del Gobierno español.

En octubre, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador” y posteriormente lo acusó de corrupto, profundizando las diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Aunque los dos participan de la cumbre, no está prevista una reunión bilateral. La delegación argentina incluye también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.

El presidente argentino tiene previsto participar este jueves de la sesión plenaria, que será moderada por el rey Felipe VI.

Las ausencias de Brasil y México complican la agenda de Sánchez

Uno de los aspectos más destacados del encuentro es la ausencia de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, dos mandatarios cercanos políticamente al presidente español.

Brasil y México enviaron a sus respectivos cancilleres, mientras que tampoco asistieron los máximos dirigentes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, entre otros países.

En contraste, participan los presidentes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además de las autoridades de España, Portugal y Andorra.

La ausencia de varios mandatarios representa un desafío para Sánchez, que busca fortalecer el espacio iberoamericano en medio de una marcada división ideológica.

Inteligencia artificial, educación y cooperación regional

Más allá de las diferencias políticas, la cumbre busca alcanzar acuerdos sobre inteligencia artificial, movilidad académica, cooperación internacional y prevención de desastres naturales.

Entre las iniciativas previstas figura una alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial y una propuesta destinada a facilitar los intercambios universitarios y el reconocimiento de títulos entre países.

El encuentro también contempla mecanismos de cooperación ante emergencias y políticas de apoyo a personas mayores y sectores vulnerables.

La cita se desarrolla, además, en un momento político delicado para Pedro Sánchez, con España encaminándose hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y su Gobierno afectado por las consecuencias de una reciente tragedia ferroviaria.