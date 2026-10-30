La comunidad mexicana invita a conocer la tradición del Día de Muertos en Salta

La comunidad mexicana en Salta organiza una muestra por el Día de Muertos, que se inaugurará el 1 de noviembre, a las 17.30, en el Centro Cultural América. En diálogo con ‘No es una tarde’ por Aries, Siria Ramírez, integrante de la comunidad mexicana, detalló que la exposición reunirá altares, fotografías y elementos tradicionales de esta celebración, con el objetivo de acercar al público salteño una de las costumbres más representativas de México.

“En un lado vamos a exponer ciertos elementos que se usan, con la explicación, y en el otro vamos a exponer lo que viene siendo el altar, con fotos de personalidades de acá de Argentina, conocidos y mexicanos, y fotos de familiares de nosotros que ya no están”, contó.

Durante la inauguración también habrá personas caracterizadas como catrinas, uno de los símbolos más reconocidos de esta tradición, con quienes los visitantes podrán tomarse fotografías.

La muestra podrá visitarse hasta el 7 de noviembre, aunque las actividades con la participación de la comunidad mexicana estarán concentradas en la jornada inaugural. En ese marco, también está prevista una ceremonia de declaración de Interés Turístico.

Ramírez destacó el vínculo que la comunidad mexicana mantiene con los salteños y el interés que despiertan sus costumbres. “Les gusta mucho a los salteños nuestro país, nuestra cultura. Siempre nos hemos sentido bien ‘apapachados’ por parte de los salteños”, expresó.

También señaló que, aunque en Salta existe la tradición del Día de las Almas, la forma de recordar a los seres queridos tiene algunas diferencias con la celebración mexicana.

La propuesta permitirá conocer de cerca una tradición que combina memoria, afecto y expresiones culturales, a través de un altar preparado por integrantes de la comunidad mexicana que viven en Salta.

La tradición mexicana

Ramírez explicó que, para la comunidad mexicana, el Día de Muertos es una oportunidad de recordar con cariño a quienes fallecieron y mantener vivo el vínculo con ellos. “No celebramos la muerte, celebramos más bien la vida de quienes ya no tenemos ahora presentes”, expresó.

Detalló que el altar ocupa un lugar central en esta tradición. Se prepara con velas, agua, ofrendas, pan de muerto y fotografías de los seres queridos. También se coloca la flor de cempasúchil, cuyos pétalos, según la creencia, guían el regreso simbólico de quienes ya no están. A esto se suman comidas favoritas y objetos personales de las personas homenajeadas.

Para Ramírez, compartir esta celebración en Salta tiene además un significado especial. “Es como traer un poquito de nuestras tradiciones a esta tierra a la que también ya pertenecemos y, sobre todo, mantener vivas nuestras raíces cuando no estás en tu país de origen”, señaló.