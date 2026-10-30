Juicio por jurado: destacan la participación de la ciudadanía en la administración de justicia

En diálogo con Aries, el responsable de la Oficina Judicial de Juicio por Jurado de Salta, Fernando Leoni se mostró satisfecho con la organización del último juicio: “el jurado se va con la mirada muy positiva de la justicia” aseguró luego de la culminación del cuarto juicio bajo esta modalidad.

Recordemos que, en la provincia de Salta, el juicio por jurados se rige por la Ley Provincial N° 8478, sancionada en diciembre de 2024.

En ese sentido, Leoni remarcó la participación de los ciudadanos en decisiones sobre delitos muy graves, cumpliendo con el mandato constitucional: “Tiene muchísimo peso que doce personas se pongan de acuerdo. Es distinto que sea decisión de un juez técnico, o de tres en el caso de un tribunal colegiado”.

El funcionario también se refirió a las instrucciones previas que reciben los integrantes del jurado para que entiendan todos los detalles antes de tomar una decisión y aclaró que -si bien son términos técnicos- tanto el juez como las partes en el juicio se los explican con lenguaje coloquial.

En el último juicio realizado en Orán, tres hombres enfrentaban la acusación de homicidio agravado, por alevosía, por la participación de dos o más personas y por el uso de armas. En la sentencia unánime del jurado, uno de ellos fue considerado cómplice primario y los otros dos fueron condenados por coautores.

“Lo resolvieron bastante rápido al veredicto, lo tuvimos aproximadamente en dos horas y media. Se pusieron de acuerdo doce personas. El jurado se fue con la mirada muy positiva de la justicia”, dijo.

Leoni explicó que podría darse el caso de un jurado que no se pone de acuerdo:

“Sería de un jurado estanco. Ahí el juez debe preguntar a la fiscalía si continúa con la acusación porque hay dudas. Y si la fiscalía mantiene la acusación, debe realizarse un nuevo juicio”.