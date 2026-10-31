Feria gratuita en el Parque San Martín para prevenir el ACV y reconocer sus síntomas
El Hospital San Bernardo realizará este sábado 31 de octubre una feria comunitaria por el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), con el objetivo de promover la prevención y el reconocimiento temprano de los síntomas de esta enfermedad.
La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, de 9 a 12 horas, en el Parque San Martín de la ciudad de Salta.
Prevención y señales de alerta
Durante la jornada se brindará información práctica sobre los factores que aumentan el riesgo de sufrir un ACV y las medidas que pueden ayudar a prevenirlo.
Entre los principales temas se abordarán la importancia de controlar la presión arterial, mantener hábitos de vida saludables e identificar los signos de alarma.
La propuesta busca que los vecinos conozcan cómo reconocer posibles síntomas de un ACV y comprendan la importancia de actuar rápidamente ante una emergencia.
El encuentro forma parte de las actividades de concientización impulsadas por el Hospital San Bernardo para acercar información sanitaria a la comunidad.