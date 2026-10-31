Motos robadas en Buenos Aires: hallaron motores y cuadros en encomiendas retenidas en Salta

La Policía de Salta secuestró partes de cuatro motocicletas vinculadas a causas judiciales por robo y hurto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo se produjo durante la inspección de 17 encomiendas que habían sido retenidas meses atrás en Salvador Mazza, en un control de transporte de cargas por falta de documentación respaldatoria.

Las motopartes tenían pedidos de secuestro

El procedimiento estuvo a cargo de investigadores de la División Sustracción Automotor, quienes revisaron los bultos en las instalaciones de Rentas de la Provincia.

Al verificar la numeración de motores y cuadros, los efectivos comprobaron que algunas piezas registraban pedidos de secuestro nacionales vigentes, emitidos por autoridades judiciales de Buenos Aires.

Intervienen fiscalías de Salta y Buenos Aires

La Fiscalía Penal 2 de Salta dispuso el secuestro de los elementos y dio intervención a los organismos judiciales que los requerían.

Entre ellos se encuentran la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Avellaneda-Lanús y las fiscalías nacionales en lo Criminal y Correccional 23 y 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.