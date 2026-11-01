¿Vacaciones bajo la lluvia? El Niño genera incertidumbre y demora las reservas para el verano 2027

La llegada del fenómeno de El Niño y la situación económica generan incertidumbre en el sector turístico de la Costa Atlántica de cara al verano 2027. Cada vez más argentinos postergan sus reservas a la espera de mejores pronósticos y precios.

El clima influye en las decisiones

Johanna Panebianco, vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, explicó a TN que los visitantes están cada vez más pendientes de las condiciones meteorológicas antes de confirmar sus viajes.

Sin embargo, desde el sector aclararon que todavía no se registra un aumento significativo de cancelaciones por cuestiones climáticas.

Más búsquedas, pero reservas de último momento

Pese a la incertidumbre, las búsquedas de alojamiento en Mar del Plata crecieron un 14,7% respecto del mismo período del año pasado, según datos de Booking difundidos por TN.

En contraste, Villa Gesell registró una caída del 2,3%.

Los operadores turísticos señalan que los precios siguen siendo el principal condicionante para las vacaciones, mientras los viajeros esperan hasta último momento para definir sus destinos.