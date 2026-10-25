Inundaciones en Paso de la Patria: dan por perdida la temporada turística de verano

Las inundaciones que afectan a Paso de la Patria, en Corrientes, generan preocupación por el futuro económico de una localidad que depende en gran medida de los visitantes. Doris Lencinas, vecina con una vivienda cercana al río Paraná, aseguró que la próxima temporada turística ya está comprometida.

“Está perdida. Está perdida”, respondió en Qué Domingo por Aries cuando le preguntaron por las perspectivas para el verano.

Lencinas explicó que, según las previsiones que maneja, el nivel del río podría continuar elevado durante los próximos meses. Aseguró que no espera una recuperación de las condiciones habituales antes de febrero o marzo.

El turismo, la pesca y los alojamientos, entre los más afectados

La vecina recordó que Paso de la Patria recibe turistas de Salta, Jujuy y Tucumán, muchos de ellos atraídos por la pesca y las actividades sobre el Paraná.

Advirtió que la inundación afecta especialmente a los habitantes que trabajan como guías de pesca, ofrecen alojamientos o dependen de los servicios turísticos.

“Estamos hablando de gente sencilla, humilde, de pobres, que viven de la pesca, viven del turismo”, expresó al describir la situación de las familias.

Incluso si el agua desciende, señaló que la recuperación de calles, viviendas y establecimientos turísticos podría demandar otros dos o tres meses.

Cuestionamientos por la falta de prevención

Lencinas también cuestionó las medidas adoptadas para contener la crecida. Según relató, una defensa de tierra construida antes del avance del río cedió y no logró proteger los sectores afectados.

Afirmó que numerosos vecinos debieron autoevacuarse y sostuvo que la asistencia oficial resulta insuficiente frente a la magnitud de los daños.

La entrevistada advirtió que el problema no terminará cuando baje el Paraná, porque muchas familias tendrán que reconstruir sus viviendas y recuperar sus fuentes de ingreso.