Turismo en Argentina: llegaron más extranjeros, pero todavía salen más argentinos del país

Argentina recibió 432.200 turistas extranjeros durante septiembre de 2026, un 15,3% más que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, 613.100 residentes viajaron al exterior, lo que dejó un saldo negativo de 180.800 turistas.

Los datos surgen del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), difundido por la agencia Noticias Argentinas, que también señaló que las salidas del país disminuyeron un 13,2% respecto de septiembre de 2025.

Brasil, principal origen y destino

Brasil encabezó la llegada de visitantes extranjeros, con 113.800 turistas, seguido por Uruguay, con 78.100.

Al mismo tiempo, el país vecino fue el destino más elegido por quienes viajaron desde Argentina, con 124.000 turistas, seguido por Europa, con 94.000.

La vía aérea concentró el 52,9% de las llegadas internacionales y el 59,4% de las salidas de residentes.

Si también se incluyen los excursionistas, es decir, quienes viajan sin pasar la noche en el destino, ingresaron 733.600 visitantes y salieron 1.047.700.

Aunque aumentó el turismo receptivo y disminuyeron los viajes al exterior, Argentina continúa registrando más salidas que llegadas de turistas, según las cifras oficiales de septiembre.