La pasión azabache se hizo mural: Central Norte tiene un homenaje de casi 800 metros cuadrados

La pasión por Central Norte quedó plasmada en un nuevo mural de 778 metros cuadrados en el Paseo del Deporte de la ciudad de Salta, una intervención artística que busca reflejar la identidad y el sentido de pertenencia de los hinchas azabaches.

La obra fue realizada por Heber Artaza, Carla Booth y Federico Molina, quienes trabajaron durante aproximadamente un mes y medio para completar la pintura.

Un homenaje a toda la familia azabache

“Quisimos transmitir la pasión, no solamente del hincha, sino también de las mujeres, los niños; toda la familia del fútbol”, explicó Artaza.

La intervención fue impulsada por la Municipalidad de Salta y forma parte de las acciones destinadas a recuperar espacios públicos mediante expresiones artísticas vinculadas con la identidad local.

Un museo a cielo abierto

Federico Molina destacó la posibilidad de que los artistas locales puedan transformar distintos sectores de la ciudad a través del muralismo.

“Es una oportunidad buenísima que podamos aportar un poquito a lo que es el arte callejero, decorar y ayudar a levantar lugares”, expresó.

El artista consideró que estas obras permiten construir una especie de “museo a cielo abierto”, donde el arte se integra a los barrios y sus tradiciones.

Los muralistas también destacaron la buena recepción de los vecinos durante los trabajos y pidieron cuidar y preservar el nuevo homenaje a Central Norte.