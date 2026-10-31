Racing derrotó a Aldosivi y lo condenó al descenso a la Primera Nacional

Racing venció 2 a 1 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y sentenció el descenso del conjunto marplatense a la Primera Nacional.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Tiburón necesitaba sumar para mantener sus posibilidades de permanencia, pero la derrota lo dejó sin chances matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra cuando resta una jornada para terminar el campeonato.

Aldosivi comenzó ganando, pero Racing reaccionó

El conjunto visitante abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Andrés Vombergar aprovechó una pelota en el área y convirtió de cabeza.

Sin embargo, la ventaja duró apenas cuatro minutos. Adrián “Maravilla” Martínez apareció dentro del área y marcó el empate para Racing.

El delantero de la Academia sufrió una molestia muscular y debió abandonar el campo de juego a los 29 minutos, retirándose en camilla.

Un penal terminó de sentenciar el descenso

En el segundo tiempo, una infracción de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz fue revisada por el VAR y terminó en penal para el equipo local.

A los 15 minutos, Ignacio Rodríguez convirtió desde los doce pasos y estableció el 2 a 1 definitivo.

Aldosivi intentó reaccionar, pero no consiguió igualar el encuentro y terminó perdiendo la categoría.

Racing cerrará un año sin playoffs ni copas internacionales

Pese al triunfo, Racing ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs del Clausura y tampoco disputará competencias internacionales durante 2027.

En la última fecha, la Academia visitará a Barracas Central, mientras que Aldosivi se despedirá de la Primera División como local ante River Plate.