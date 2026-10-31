Torneo Clausura: tres partidos este sábado en una fecha clave para los playoffs

La fecha 15 del Torneo Clausura 2026 continuará este sábado 31 de octubre con tres encuentros correspondientes a la Zona A, en una jornada importante para definir las posiciones de cara a los playoffs.

Con la fase regular cerca de su finalización, los equipos intentarán sumar puntos para mejorar su ubicación en la tabla y mantener sus aspiraciones de clasificación.

Los tres partidos del sábado

La actividad comenzará a las 17, cuando Deportivo Riestra reciba a Talleres de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera.

A las 19:15, Vélez enfrentará a San Lorenzo en el estadio José Amalfitani, en uno de los encuentros destacados del día. Facundo Tello será el árbitro.

El último partido comenzará a las 21:30, cuando Estudiantes de La Plata reciba a Instituto de Córdoba, bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

La fecha continuará el domingo con otros cuatro encuentros, entre ellos el Superclásico entre Boca y River, mientras que el lunes se completará la programación.