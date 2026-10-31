Fórmula 1: Colapinto necesita remontar en México tras un viernes complicado

Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento en el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de finalizar en el puesto 16 de la segunda práctica libre, a 1,305 segundos del líder Charles Leclerc.

Según informó Noticias Argentinas, el piloto argentino de Alpine atraviesa una racha complicada y no consiguió sumar puntos en las últimas cuatro fechas del campeonato.

Antonelli puede hacer historia

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, tiene posibilidades de consagrarse campeón mundial este fin de semana, con apenas 20 años, lo que lo convertiría en el piloto más joven en conseguir el título.

Horarios del GP de México

La actividad continuará este sábado 31 de octubre, con la tercera práctica libre a las 14:30 y la clasificación a las 18.

La carrera se disputará el domingo 1 de noviembre a las 17, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.