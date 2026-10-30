Paralizaron una obra en Salta por provocar daños en el arbolado público

Una obra de construcción fue paralizada este viernes 30 de octubre en la zona oeste de Salta, luego de que inspectores municipales detectaran trabajos sin autorización que provocaron daños severos en las raíces de árboles del lugar. El procedimiento se realizó en el loteo Mirador Oeste, ubicado en barrio Las Leñas II.

Durante la inspección, realizada en calle Figueroa Alcorta sin número, se constató que la empresa SEGHEBA S.R.L. había ejecutado trabajos con maquinaria sin contar con el permiso municipal correspondiente.

Según el informe de la Patrulla Ambiental, las tareas afectaron el sistema de raíces de ejemplares forestales, lo que podría comprometer su capacidad para absorber agua y nutrientes del suelo.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción contra la constructora y se dispuso la paralización de la obra.

La intervención fue considerada una falta grave por incumplir las ordenanzas municipales N.º 15.675 y N.º 5.941/90, esta última correspondiente al Código de Protección Ambiental de la Ciudad de Salta.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, a través de las direcciones de Gestión de Trabajos Prioritarios y de Obras Eléctricas.

Desde el municipio recordaron que las empresas constructoras deben contar con la autorización de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos antes de realizar movimientos de suelo o extraer árboles en el marco de desarrollos urbanísticos y obras privadas.