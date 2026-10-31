Milei volvió a atacar a los periodistas: “Seres cargados de maldad”

El presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra los periodistas durante una exposición ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, realizada el viernes en Buenos Aires.

“Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, expresó el mandatario durante la charla.

La declaración fue recogida por la agencia Noticias Argentinas, que también señaló que Milei vinculó sus diferencias con los medios de comunicación con la eliminación de la pauta oficial y con cuestiones ideológicas.

También cuestionó a los dirigentes políticos

Durante su exposición, el Presidente criticó a quienes, según su interpretación, priorizan los resultados electorales por encima de otros principios.

“Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Anunció un nuevo libro para noviembre

Milei también adelantó que publicará en noviembre una obra centrada en “la política como moral”, que estará dividida en tres tomos.

El último volumen incluirá una bitácora de sus primeros 30 meses de gestión, con aproximadamente 400 páginas.

La actividad estuvo reservada a estudiantes previamente inscriptos y contó con un importante operativo de seguridad, con controles de acceso y presencia de efectivos federales.