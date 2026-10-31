Villarruel se distancia de Milei y lanza créditos sin intereses para empleados del Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel puso en marcha un programa de alivio financiero para los empleados del Senado, que podrán solicitar adelantos de hasta tres sueldos netos, sin intereses ni gastos adicionales.

La medida fue establecida mediante el Decreto Presidencial del Senado 0630/2026 y busca ayudar a los trabajadores de la Cámara alta que enfrentan dificultades para pagar sus deudas.

Cómo funcionará el beneficio

El programa alcanza al personal de planta permanente y temporaria. Los adelantos tendrán como límite tres salarios netos, calculados sobre los haberes de octubre de 2026.

El dinero deberá destinarse exclusivamente a cancelar obligaciones con bancos, entidades financieras, billeteras virtuales y sindicatos.

La devolución podrá realizarse en hasta nueve cuotas mensuales, sin intereses ni comisiones. Quedan excluidas las deudas hipotecarias y prendarias.

Los interesados tendrán tiempo hasta el 20 de noviembre para presentar la solicitud, acompañada de documentación que acredite sus deudas.

Una medida en medio de las diferencias con Milei

La iniciativa, detallada por la agencia Noticias Argentinas, se conoce en medio de las diferencias políticas entre Villarruel y el presidente Javier Milei.

Para financiar el programa se utilizarán recursos provenientes de ahorros de la administración del Senado, según explicó la vicepresidenta.

Villarruel justificó la decisión por el impacto del endeudamiento sobre las economías familiares y aseguró que los trabajadores deberán devolver la totalidad del dinero recibido.