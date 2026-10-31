Desde Jujuy, Kicillof acusó a Milei de protagonizar “la estafa electoral más grande de la historia”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto político en Jujuy, donde lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa electoral para las presidenciales de 2027.

“Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional”, afirmó durante su discurso en el Club Altos Hornos Zapla.

Críticas al Gobierno nacional

Kicillof calificó la gestión de La Libertad Avanza como “la estafa electoral más grande de la historia” y cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre los trabajadores y los sectores productivos.

El mandatario sostuvo que productores de tabaco y caña de azúcar, junto con comerciantes jujeños, enfrentan un escenario de dificultades económicas.

Las declaraciones, recogidas por Noticias Argentinas, se produjeron durante una visita en la que Kicillof también se reunió con el gobernador jujeño, Carlos Sadir, y firmó convenios de cooperación.

Un llamado a construir una alternativa para 2027

El dirigente bonaerense planteó la necesidad de fortalecer la organización política desde las provincias y defendió una propuesta basada en la producción, el trabajo, la educación y la salud.

En ese sentido, pidió construir un gobierno “productivo, federal, soberano” y cuestionó lo que considera un debilitamiento del federalismo.

La visita a Jujuy forma parte de las actividades nacionales que impulsa Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro, con la mirada puesta en las próximas elecciones presidenciales.