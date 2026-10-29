Brasil investiga cómo escapó Flávio Bolsonaro pese a tener prohibida la salida del país

La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para determinar cómo Flávio Bolsonaro logró abandonar el país pese a una orden judicial que le prohibía salir del territorio brasileño y lo obligaba a entregar sus pasaportes.

El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro salió de Brasil el martes 27 de octubre, dos días después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según informó la Policía Federal, Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina y posteriormente abordó un avión privado con destino a Estados Unidos, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Una fuga sin registros migratorios

Uno de los principales interrogantes de la investigación es que las autoridades brasileñas no encontraron registros oficiales que acrediten el paso del dirigente por un puesto de control migratorio.

La salida ocurrió pese a las restricciones impuestas por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien había ordenado la retención de sus pasaportes y la prohibición de abandonar Brasil. La Policía Federal había solicitado esas medidas después de las elecciones del domingo 25 de octubre, ante la posibilidad de que el excandidato intentara abandonar el país.

Tras la resolución judicial, fueron cancelados sus pasaportes brasileños, tanto el común como el diplomático, y se activó una alerta en el sistema de control migratorio.

Las investigaciones judiciales contra Bolsonaro

Flávio Bolsonaro está involucrado en investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en una causa que también alcanza al abogado y empresario Willer Tomaz.

Los investigadores analizan posibles operaciones realizadas mediante plataformas de apuestas y pagos. Tanto Bolsonaro como Tomaz niegan haber cometido irregularidades.

El senador también es investigado por la financiación de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre, Jair Bolsonaro.

El papel de Argentina en la salida del dirigente

La investigación también busca reconstruir el recorrido de Bolsonaro por territorio argentino y las circunstancias en las que pudo abordar una aeronave privada hacia Estados Unidos.

La controversia se profundizó luego de que Eduardo Bolsonaro, hermano del excandidato, planteara públicamente que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones y conducir desde el exterior a la oposición.

La Policía Federal aclaró que las restricciones sobre documentos de viaje no habilitan, por sí solas, una detención o vigilancia permanente sin las medidas judiciales correspondientes.

Ahora, las autoridades intentan establecer cómo se concretó la salida y si existieron responsabilidades adicionales en el incumplimiento de la prohibición judicial.