Mientras esperan la autopsia, la familia de Isabel asegura que es ella

El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este lunes por la noche en el río Juramento, en el paraje Laguna Blanca, a unos seis kilómetros de Joaquín V. González, en el sur de Salta. Aunque todavía no hay información oficial, se cree que sería Isabel Verónica Galbán, la mujer de 40 años que estaba desaparecida desde el jueves 22 de octubre.

Prensa policial le confirmó a Aries que a las 18.35 ingresó el llamado de dos personas, que según se informó eran pescadores, quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el río, a la altura del camping Laguna Blanca. Hasta el lugar llegaron personal policial, la División Bomberos y el CIF (Centro de Investigaciones Forenses), que realizaron las tareas correspondientes.

La fiscal penal María Celeste García Pisacic dispuso que se realice la autopsia en el hospital de El Quebrachal para determinar la causa y la data de la muerte. También ordenó las diligencias necesarias para lograr una identificación fehaciente.

Según precisó, por el estado en que se encuentra el cuerpo es imposible identificarlo a simple vista, solo se pudo establecer que pertenece a una persona de sexo femenino. Mientras, la familia asegura que se trata de Isabel.

La investigación por la desaparición

Respecto de la desaparición, el Ministerio Público Fiscal informó el lunes, el mismo día en que apareció el cuerpo que se detuvo a la pareja de Galbán y a una mujer mayor de edad, tras detectar inconsistencias en su declaración.

Según la Policía el esposo denunció la desaparición a la 1.44 del viernes 23. Dijo que la vio por última vez el jueves por la mañana, cuando ella salió para visitar a su madre, y que al volver a la casa, a las 15.30, no estaba. Esperó hasta la noche, la buscó, consultó a familiares y finalmente hizo la denuncia.

Esa versión se contradice con la de la familia que en medios locales aseguró que Isabel estuvo con ellos hasta las 14 del jueves y que luego se fue a la casa que compartían con su marido, a unas cinco cuadras, cerca del cementerio, en barrio Facundo Quiroga. Según relataron además habrían recibido testimonios de vecinos que dijeron haberla visto el jueves y el viernes en distintos puntos de la ciudad.

La familia también contó que Isabel atraviesa un difícil momento debido a la muerte de su hijo tras caer a un pozo y por situaciones de violencia de género.

La denuncia se radicó el viernes 23 y la fiscal activó el protocolo de búsqueda, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones N.º 5, que quedó a cargo de las tareas investigativas, y de la División Canes.

Días atrás, familiares y allegados habían denunciado públicamente demoras en el inicio de la búsqueda por falta de “nafta en los móviles policiales”. Según relataron, en una dependencia policial les dijeron que el personal estaba ocupado con un conflicto en barrio Malvinas y que la Brigada no podía salir por falta de combustible. Fuentes policiales indicaron entonces que se había diagramado una estrategia de rastrillaje que se puso en marcha de inmediato.

Dos mujeres muertas en el sur

Con el cuerpo que aún resta ser identificado, es el segundo hallazgo de una mujer fallecida en el sur de la provincia. El sábado, policías de Caballería que buscaban a un evadido encontraron el cuerpo de Roxana Guiravica, de 28 años, en un descampado cercano al basural de Metán. La autopsia reveló que murió por asfixia por ahorcamiento, por lo que se apunta a un suicidio, algo que la familia rechaza.