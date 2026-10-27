Hay 40 pozos petroleros abandonados en Salta

En diálogo con NyN en Aries, Buccianti afirmó que son unos 40 los pozos petroleros abandonados en Salta. Precisó que no se trata de pozos con surgencias como en el caso del de Lomas de Olmedo, y aseguró que no tiene información de que ninguno esté en una situación similar a la de Pichanal. Atribuyó el fenómeno a que las grandes petroleras dejaron los pozos de cuencas maduras y se concentraron en Vaca Muerta, mientras que empresas más chicas y con menos respaldo quedaron a cargo de esos pozos. Lo mismo, dijo, ocurre en otras provincias.

La justicia de Orán dispuso una medida cautelar ambiental urgente sobre el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10 y le exige a YPF S.A., a President Petroleum S.A. y a cuatro empresas más: E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José S.R.L., a presentar en diez días hábiles un plan para el cierre definitivo del pozo.

El funcionario explicó que el pozo fue originalmente de YPF, “como todos los pozos del norte”, la última en operarlo fue President Petroleum, las otras empresas fueron las que lo explotaron en el intermedio. Buccianti recordó que el planteo de la fiscal penal María Sofía Fuentes el cual acompañan desde la Fiscalía de Estado, se basa en la responsabilidad solidaria, “todas las empresas que se beneficiaron del pozo responden por lo que ocurra en él”.

El problema, señaló, es que varias de esas firmas quebraron o desaparecieron, incluida President Petroleum, de modo que la cadena se corta. “Será YPF la que deberá cumplir, el plan técnico de cierre y abandono definitivo del pozo de loma de Olmedo para detener las surgencias”, apuntó Buccianti. El funcionario además recordó que YPF argumentó en su momento que “al adquirir YPF el estado nacional había asumido la responsabilidad por sus pasivos ambientales”

El plan de contingencia deberá ser elaborado de manera solidaria por las seis empresas que tuvieron concesión del pozo y por las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de Salta. En cuanto al rol que deberá cumplir el estado, Buccianti destacó que ese plan será de “contención paralelo” y resaltó que “imagina” que será “ para el juez tener una contrapeso y poder evaluar que las medidas que propone YPF tengan un contralor o una comparación con las que propone el Estado y el resolver”.

Las medidas y los plazos

Buccianti explicó que la jueza o el juez dispuso dos medidas que deberán cumplir las personas: un plan técnico de cierre y abandono definitivo del pozo, es decir, taparlo para frenar las surgencias. Y un plan de contingencia y contención para que las sustancias ya emergidas no lleguen a campos vecinos.

La urgencia se debe a que las lluvias de “El Niño” podrían llevar la sustancia, hoy en una zona sin explotación, hacia áreas agrícolas y ganaderas donde hay gente viviendo.

YPF tiene diez días hábiles para presentar el plan. Puede apelar, pero la apelación no suspende las medidas preventivas. Si no cumple, sus responsables podrían enfrentar una causa por desobediencia judicial.

Información a los vecinos

Un grupo de mujeres de Pichanal reclamó hace unos días en NyN no tener información oficial y documentada de la situación ambiental, sin respuesta. Buccianti dijo que la provincia asumió desde el inicio exigir la reparación del daño sin esperar a un particular, y que el Ejecutivo y la Secretaría de Energía tienen sus propios canales de comunicación. Agregó que la Fiscalía responde los pedidos de información pública en menos de 72 horas.

También mencionó que la Fiscalía sigue de cerca la desactivación de los “boosters”, los explosivos usados en la exploración petrolera, que quedaron sobre todo en zonas de montaña.