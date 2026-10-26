Búsqueda de Isabel: ¿posible femicidio? detuvieron a su pareja y a una mujer

La fiscal penal 1 de Anta, a través de la delegación Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a raíz la investigación por la desaparición de Isabel Verónica Galbán, solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, la detención de la pareja de su pareja y de una mujer mayor de edad. Ambos serán imputados este martes como sospechosos de tener alguna vinculación con el hecho.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, se solicitaron las detenciones por el avance de las tareas desplegadas, y ante contradicciones evidenciadas en declaraciones recibidas.

García Pisacic solicitó además autorización para realizar tres allanamientos en domicilios de esa localidad, con la participación de personal de Criminalística y de la División Canes de la Policía. Según indicaron oficialmente, la denuncia fue radicada el viernes 23 de octubre, tras lo cual se activó el protocolo de búsqueda y se solicitó la colaboración de la Brigada de Investigaciones N.º 5, que quedó a cargo de las tareas investigativas.

Desde el organismo detallaron que participan en la búsqueda efectivos de distintas unidades policiales, Infantería, Caballería, Bicicopolicías, DSU y Seguridad Vial de Joaquín V. González.

La fiscal García Pisacic solicitó la colaboración de la comunidad, para que la persona que pueda aportar información certera, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.