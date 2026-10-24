Estado de rutas en Salta: dónde hay pasos reducidos, maquinaria y calzadas peligrosas

Distintas rutas nacionales y provinciales de Salta presentan restricciones y dificultades para circular este sábado 24 de octubre. Los principales inconvenientes incluyen pasos reducidos, neblina, baches, presencia de animales y maquinaria pesada en sectores donde se ejecutan trabajos viales.

Según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, la Ruta Provincial 44 tiene un solo carril habilitado en el kilómetro 5 y paso reducido en el kilómetro 22. En tanto, la Ruta Provincial 33 presenta neblinas matinales en la zona de Los Cardones, con reducción de visibilidad.

Rutas 40 y 51: maquinaria, baches y precaución

En la Ruta Nacional 40, a la altura de Seclantás, se registra presencia de maquinaria pesada sobre la calzada. También se advierte sobre trabajos en sectores de los Valles Calchaquíes, por lo que se recomienda reducir la velocidad.

La Ruta Nacional 51 presenta problemas de mantenimiento y baches en los sectores de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres. El reporte también señala un socavón en un tramo cercano a esta última localidad, donde se solicita circular con extrema precaución.

Complicaciones en el norte y sur provincial

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34 presenta baches, banquinas irregulares, animales sueltos y maquinaria trabajando en el kilómetro 1341, mientras que en la Ruta Nacional 50 se recomienda precaución a la altura del puente sobre el río Pescado.

En San Martín, se reportan baches sobre la Ruta Nacional 34, entre Embarcación y General Mosconi, y presencia de animales en la Ruta Nacional 81. En tanto, en el sur provincial, las rutas 9 y 34 presentan sectores con baches, calzada resbaladiza y trabajos viales entre Rosario de la Frontera y Metán.

Las autoridades recomiendan circular a baja velocidad, respetar la señalización y consultar el estado de los caminos antes de viajar, especialmente en zonas de montaña y sectores afectados por las condiciones meteorológicas.