Domingo complicado en rutas de Salta: lluvias, neblina y nieve en las banquinas

Las lluvias y las bajas temperaturas de este domingo 25 de octubre obligan a extremar las precauciones en distintas rutas de Salta. Aunque no se reportaron cortes en los principales corredores nacionales, las condiciones meteorológicas y el estado de algunos caminos pueden complicar la circulación.

De acuerdo con los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, las rutas nacionales 9, 34, 50, 51, 68 y 40 figuran transitables con precaución en los tramos relevados. Se advierte sobre lloviznas, sectores de calzada húmeda y posibles dificultades de visibilidad.

Neblina en Los Cardones y nieve en Iruya

Una de las advertencias más importantes corresponde a la Ruta Provincial 33, en la zona de Los Cardones, donde se reporta neblina que puede reducir la visibilidad de los conductores.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 presenta nieve en las banquinas, por lo que se recomienda especial cuidado en los sectores de altura y llevar cadenas cuando las condiciones lo requieran.

También se solicita circular a baja velocidad en las rutas provinciales 42, 44 y 56, en la zona de Cafayate, debido a los tramos de calamina.

Animales sueltos en rutas del norte provincial

En el departamento Orán se advierte sobre animales en la calzada de la Ruta Provincial 15 y se recomienda precaución en los caminos que conectan con Isla de Cañas.

La presencia de animales también representa un riesgo en sectores de Anta, particularmente en rutas provinciales como la 5 y la 13.

En tanto, los corredores nacionales 34, entre Pichanal y Embarcación, y 9/34, en el departamento Metán, figuran transitables con precaución por las condiciones del tiempo.

Desde Defensa Civil recomiendan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, circular con luces bajas y respetar la señalización. También aconsejan consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que las condiciones pueden cambiar durante la jornada.