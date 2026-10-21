Mendioroz Juncosa llega a Salta en las próximas horas

El extraditado Nicolás Mendioroz Juncosa arribará a la provincia en las próximas horas, y lo hará de manera terrestre, escoltado por personal policial de Investigaciones y de Infantería. Aún se desconoce la información sobre la hora exacta de su llegada, pero dado los antecedentes, se celebrará la audiencia de imputación que se le debiera haber cursado antes de haberse fugado a Australia hace cuatro años. También quedaría detenido en Alcaidía bajo prisión preventiva, algo que la familia quiso evitar ofreciendo ciertas garantías, pero no lo consiguió.

Cabe recordar que, según la defensa de algunos de sus damnificados, que los abogados de Mendioroz Juncosa habían solicitado en su momento costear el traslado a Salta por vía aérea. El pedido fue rechazado de manera contundente por la justicia de Salta que proveyó los recursos humanos y económicos para cumplir con los requisitos legales de la captura y la deportación realizada por Interpol, bajo las garantías de la justicia australiana.

Mendioroz Juncosa estuvo detenido durante seis días en Aeroparque custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La causa contra Mendioroz Juncosa se remonta a 2021, cuando comenzó a captar fondos de inversionistas. Bajo la fachada de supuestas operaciones con criptomonedas, llegó a administrar miles de dólares destinados a la compra de bitcoin.