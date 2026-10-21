Salta busca reducir la reincidencia con tratamientos para personas con consumos problemáticos

El Ministerio de Salud Pública y la Corte de Justicia de Salta acordaron implementar un programa piloto destinado a personas con consumos problemáticos de sustancias que atraviesan procesos penales por delitos menores. La iniciativa combinará atención terapéutica y supervisión judicial con el objetivo de reducir la reincidencia.

El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Federico Mangione, y la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo. Está dirigido a mayores de 18 años con suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional u otras medidas alternativas a la prisión efectiva, siempre que exista una relación clínicamente relevante entre el consumo de sustancias y el conflicto penal.

Cómo funcionará el tratamiento

El programa contempla una evaluación interdisciplinaria inicial para determinar qué personas podrán incorporarse. Después, los participantes realizarán un ciclo de dos meses, con talleres grupales semanales y entrevistas individuales de acompañamiento terapéutico y sociofamiliar.

Los grupos tendrán hasta diez integrantes y las actividades presenciales se desarrollarán en Sarmiento 491, en la ciudad de Salta.

La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) trabajará junto con la Secretaría de Salud Mental y Adicciones para coordinar las intervenciones y el seguimiento de cada caso.

Atención sanitaria y control judicial

Mangione explicó que el sistema de historia clínica digital permitirá conocer si los participantes ya recibieron atención por sus consumos y facilitará su incorporación a tratamientos especializados.

Por su parte, Ovejero Cornejo destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre la Justicia y los equipos sanitarios.

El programa buscará prevenir recaídas, fortalecer los vínculos familiares y sociales y acompañar la reinserción de los participantes. El convenio prevé preservar la confidencialidad de la información clínica durante el seguimiento judicial.