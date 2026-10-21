Natalia estuvo en la comisaría tres horas antes de su femicidio

Natalia Cruz estuvo en la comisaría aproximadamente tres horas antes de ser asesinada. El dato fue confirmado por Sol Pastrana, abogada de la familia, durante una entrevista en el programa NyN, de Aries, en la que cuestionó el funcionamiento de la Policía y las fallas en la implementación de medidas de protección para víctimas de violencia de género.

Según explicó, Natalia se presentó en la Comisaría N.º 7 de Campo Quijano alrededor de las 13, cuando el cambio de turno policial se producía a las 13.30. A las 16 fue asesinada. Para Pastrana, ese intervalo expone una de las principales responsabilidades que busca determinar la investigación: por qué no se dispuso la custodia que debía acompañarla hasta su domicilio.

“Ella se debería haber ido de ahí con el personal policial que se instala en su domicilio. Muy probablemente hoy la tendríamos con nosotros”, sostuvo la abogada en la entrevista.

La mujer tenía una consigna policial fija ordenada judicialmente debido a los múltiples denuncias por violencia de género. Sin embargo, esa medida nunca se habría hecho efectiva. Ahora, la investigación que impulsan la fiscal de Derechos Humanos Claudia Geria y la fiscal Luján Sodero Calvet, vinculada a la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), busca establecer quiénes debían garantizar su cumplimiento, qué ocurrió durante cada turno y por qué la protección dispuesta no llegó a concretarse.

Diez policías imputados y un informe falso

Pastrana precisó que hay diez policías imputados en la causa que investiga las responsabilidades del personal de la Comisaría de Quijano. Nueve de ellos estaban en funciones el día del femicidio de Natalia, mientras que el restante está vinculado a otra causa que surgió a partir de la investigación.

La mayoría enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Algunos también están imputados por falsedad ideológica, a raíz de un informe en el que uno de los efectivos confeso haberlo falsificado “para ayudar a sus compañeros”. También habrían obligado a otras víctimas que debían tener la consigna a firmar una planilla como si hubiesen cumplido horas de consignas que no realizaron. “Uno de los policías hace un informe diciendo que había ido al domicilio y que nadie los había atendido. Pero posteriormente sale ese mismo policía a decir: ‘Ese informe que hice es falso, nunca fuimos al domicilio, pero lo hice para salvar a compañeros’”, contó Pastrana.

El poder dilucidar sobre las responsabilidades que incumplió cada funcionario policial, es lo central de esta investigación que avanza paralelamente a la del femicidio de Natalia. La investigación busca establecer no solo por qué no se cumplió la custodia, sino también si se elaboró documentación para aparentar que la medida de protección había sido ejecutada.

Otras víctimas sin consignas

El caso de Natalia abrió otra línea de investigación: la existencia de otras mujeres que contaban con órdenes judiciales de custodia fija que, según sus testimonios, tampoco se cumplían. “En los papeles figuraba que ellos cumplían la consigna policial fija, pero en la práctica se les pregunta a todas y todas coinciden en la misma modalidad”, afirmó.

La comisaría de Quijano fue allanada por el caso y se secuestraron libros, planillas y documentación relacionada con las consignas policiales. Entre esos registros había planillas firmadas por otras víctimas.

La abogada explicó que, al ser convocadas a declarar, algunas mujeres confirmaron que los efectivos se presentaban en sus domicilios, les pedían firmar documentos y se retiraban sin explicarles que tenían una medida de protección que debía garantizar la presencia policial. Según describió, las mujeres relataban que los policías les pedían una firma, les preguntaban si estaba todo bien y se iban. “Lo naturalizan, son víctimas de violencia de género”, indico sobre la vulnerabilidad de la que se habrían aprovechado los policías investigados.

Una comisaría a cargo de un cadete

Otro de los datos que dejó la abogada de la familia Cruz que perdió su segunda hija por un femicidio, es que durante la investigación se pudo saber que el día que mataron a Natalia Cruz “El jefe de la comisaría no había concurrido a trabajar ese día porque se había tomado la jornada, y la comisaría parece que quedó a cargo de un cadete. No puede una comisaría quedar a cargo de un cadete”, advirtió.