Estafas con cripto: mañana imputarán a Mendioroz Juncosa

Desde el Poder Judicial y la parte denunciante confirmaron a Aries que la audiencia de formalización de imputación del extraditado por Interpol, Nicolás Mendioroz Juncosa, se celebrará mañana. El hombre arribará a la provincia en las próximas horas, de manera terrestre y escoltado por personal policial de Investigaciones y de Infantería.

En la audiencia se le imputarán los delitos de estafas y administración fraudulenta, por al menos dos hechos de índole económica. Se trata de la imputación que debería haberse realizado en 2022, antes de que abandonara la provincia y se fugara a Australia, hace cuatro años. Además, dados los antecedentes, quedaría detenido en la Alcaidía bajo prisión preventiva, algo que la familia intentó evitar ofreciendo ciertas garantías, sin conseguirlo por no cumplir con los requisitos legales.

Desde que fue extraditado, Mendioroz Juncosa estuvo detenido durante seis días en Aeroparque, custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Las denuncias en contra de Mendioroz Juncosa se remontan al 2021, cuando comenzó a captar fondos de inversionistas. Bajo la fachada de supuestas operaciones con criptomonedas, llegó a administrar miles de dólares destinados a la compra de bitcoin.